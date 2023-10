Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lavozdeasturias.es

“La postura que defendemos desde el Ayuntamiento, y así se trasladó al club, es que ese proyecto de 330 millones que pasa por derribar el estadio y hacer uno nuevo y demás, quizá no sea la opción que mejor vemos desde la parte municipal.””El Ayuntamiento no tiene en mente ni va a consentir que la propiedad de El Molinón deje de ser de todos los gijoneses. Eso no está en cuestión. Acerca de los bajos, El Molinón se reformó hace 12 años, y por tanto quedan 38 años en los que una empresa tiene los derechos de explotación de los bajos del estadio”