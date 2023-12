Publicado hace 1 hora por QAR a lavozdegalicia.es

Como si no hubiese pasado nada, Zenón y su amigo magrebí volvieron el martes al Agarimo. El camarero, al verle, le informó de que, después del incidente con el cuchillo, no era bienvenido en el local y que no iban a servirles nunca más. Como reaccionó con amenazas, llamaron a la Policía Local, por lo que se marcharon. Este delincuente es bien conocido entre los hosteleros, que intercambian con frecuencia fotos de él vía WhatsApp para advertir a los dueños de los locales de su peligrosidad.