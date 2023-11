Publicado hace 1 hora por Shuquel a europapress.es

Amigos de la Tierra La Rioja reclama que los planes de recuperación de especies amenazadas aprobados no sean papel mojado y demanda el cumplimiento de la Ley de 2/2023 de biodiversidad y patrimonio natural, al Ejecutivo de Capellán y Manzanos, porque las leyes, incluidas las ambientales están para cumplirse y no dejarlas en un cajón porque no les interesa. De hecho, ha calificado de "fracaso estrepitoso" el plan de recuperación de aves esteparias