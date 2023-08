Álvarez (UGT) tacha de “tomadura de pelo” que Vox se abra a apoyar a Feijóo sin entrar en el Gobierno

Publicado hace 1 hora por nereira a lavanguardia.com

“Me parece que hay una cuestión evidente: los españoles de manera mayoritaria hemos votado en contra de un Gobierno PP-Vox, de forma directa o indirecta. Esta comedia en relación de si Vox regala o no los votos no deja de ser una tomadura de pelo. La extrema derecha no debe entrar en el Gobierno de España ni tampoco haber entrado en gobiernos de comunidades autónomas. Estamos viendo un retroceso de derechos, sobre todo civiles para el colectivo LGTBI y las mujeres asesinadas y maltratadas”, declaró.