En Alemania los llaman “Saboteadores del futuro”

Si algo caracteriza a los territorios despoblados es que sus oportunidades de desarrollo son menores; no porque no existan, sino porque no se ven o no se quieren ver. Desgraciadamente en Teruel podríamos citar muchos ejemplos de pérdida de oportunidades, pero hoy, ante su próxima demolición, nos centraremos en el caso de la Central Térmica de Andorra.