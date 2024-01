Publicado hace 1 hora por nereira a lasexta.com

Rodríguez sostiene que su inhabilitación "fue una decisión política, claramente, no una decisión judicial" y apunta directamente hacia los que considera culpables: "No fue el Tribunal Supremo ni el juez Marchena quien me arrebató el escaño, fue el Partido Socialista Obrero Español por el brazo ejecutor de Meritxell Batet con la connivencia o el silencio cómplice de mucha gente", sentencia.