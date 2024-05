Publicado hace 1 hora por nomeves a businessinsider.es

Desde el teletrabajo hasta la gran renuncia, los empleados ya no han vuelto a mirar sus puestos de trabajo con los mismos ojos. Pero también hay cada vez más trabajadores que, teniendo empleo, no trabajan. Ahora mismo en España hay más trabajadores que nunca, pero también más empleados que no trabajan. Parece un trabalenguas, pero es realismo estadístico. El número de empleados ocupados que declara no estar trabajando alcanzó los 2,2 millones de personas en el primer trimestre de 2023.