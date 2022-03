Afirmaciones de López Obrador sobre protección a periodistas y feminicidios en México son erradas

Publicado hace 1 hora por Tiopio a factual.afp.com

El 16 de marzo de 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) no existía un sistema de protección a periodistas, no se clasificaba el feminicidio y no había planes de búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, dos de esas afirmaciones son falsas. El mecanismo de protección a periodistas y la tipificación del feminicidio a nivel federal datan de 2012, último año del periodo calderonista. Sí es cierto que los protocolos de búsqueda de desaparecidos surgieron después de esa…