El Juzgado de Arzúa ha abierto diligencias penales tras las denuncias presentadas por la 'Plataforma mina Touro-O Pino NON' y Ecoloxistas en Acción pero también de las Cofradías de A Illa, Cambados, Cabo de Cruz, A Pobra, Rianxo, Carril, Vilanova y O Grove. Cobre San Rafael, propietaria de la mina de cobre en la que actualmente "no hay actividad", asegura en un comunicado que "no han recibido ninguna denuncia"