Hola, soy Héctor Socas Navarro, Investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pregúntame

Hola, soy Héctor Socas, astrofísico en el Instituto de Astrofísica de Canarias y fundador del podcast Coffee Break: Señal y Ruido que repasa las noticias de la ciencia cada semana en formato de tertulia informal entre un grupo de amigos. Mi interés principal es el estudio de la actividad del Sol. He sido el responsable científico del proyecto para el futuro Telescopio Solar Europeo (2008-2018), he trabajado en las misiones espaciales Hinode de JAXA y SDO de NASA (lleva una placa con los nombres de los que participamos en su desarrollo) y en el desarrollo del gran telescopio solar estadounidense DKIST, en construcción en Hawaii. Mis trabajos más conocidos no son sobre el Sol sino sobre el "exocinturón de Clarke", una propuesta para buscar civilizaciones extraterrestres, la misteriosa Estrella de Tabby o un artículo desmontando una teoría anterior sobre una supuesta conexión entre la materia oscura y la incidencia de cáncer de piel en los humanos. Martes 22 de enero a las 12:30h.