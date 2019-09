La zaragozana que silba como los ángeles

Marisa Pons es ‘silbatriz’ y hace del silbido un arte. Acaba de ganar un importante premio en California, en un concurso internacional que reúne a los mejores silbadores. Obtuvo el pasado mes de agosto en el Masters of Musical Whistling, que se celebra cada dos años, tres medallas por sus interpretaciones silbadas de ‘El cisne’, pieza emblemática de ‘El Carnaval de los animales’, de Saint-Saëns; y el ‘standard’ de jazz ‘But not for me’, de George Gershwin.