Ya me voy: la soledad de los migrantes ‘ilegales’ hecha cine

Felipe Hernández despierta a las 4:00 am y sale a las calles de Brooklyn a buscar botellas reciclables en los botes de basura. Tras venderlas en un depósito, se va a trabajar como limpiador en una sinagoga. Cuando puede, ayuda a sus amigos en una tienda de productos mexicanos. Sus momentos familiares son al teléfono, con la esposa y los hijos que dejó en México hace 16 años. Felipe es el protagonista de Ya me voy, un documental con estructura de ficción (pues no recurre al formato de entrevistas) que muestra el lado oscuro del sueño americano.