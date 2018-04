Voto sobre unión aduanera: serio revés para Theresa May en Cámara de Lores

Por 348 votos a favor y 225 en contra, los Lores, de todos los partidos, respaldaron una enmienda al plan de la Theresa May para el Brexit y pidieron a los ministros que informen a fines de octubre de los esfuerzos que realicen para conseguir una unión aduanera. La Cámara alta del Parlamento británico propinó una vergonzosa derrota al Gobierno de la primera ministra Theresa May al cuestionar su negativa a permanecer en una unión aduanera con la Unión Europea tras el “Brexit”. May, que ha tenido dificultades para unir al Partido Conservador