¿Es de verdad Kurt Cobain el protagonista de este mural?  

Eso fue lo que le ocurrió al artista Lushux, quien dedicó uno de sus murales en la localidad austriaca de Lintz, a quien él creía que era el exvocalista de Nirvana Kurt Cobain. La pintura incluyó la frase que figuraba en su nota de suicidio en 1994. "Es mejor consumirse que esfumarse", perteneciente a la canción de Neil Young My My, Hey Hey (Out Of The Blue) y que posteriormente bautizó un álbum del conjunto de Aberdeen.