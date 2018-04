Varios cientos de Secretarios Judiciales, cuerpo al que pertenezco, estamos pidiendo al Ministerio una subida de sueldo

Mis compañeros reivindican que a partir de 2009 asumimos mucha mayor carga de trabajo y no se han actualizado nuestras retribuciones, aunque si crecieron para cuerpos que ahora tienen menos trabajo, pero yo me remonto mucho más atrás y ya desde 1990, he advertido como en mi profesión los sueldos han subido mucho menos que los de otros funcionarios del grupo A-1 del estado. Es importante que todo el mundo sepa como los sucesivos gobiernos apuestan por los cuerpos más importantes y por los cuerpos más numerosos, olvidando al resto. Carlos Valiña.