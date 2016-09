Los usuarios de cannabis terapéutico, abocados a la clandestinidad

4 meneos 6 clics

La planta tiene muchas propiedades medicinales y la utilizan enfermos de cáncer, fibriomialgia, esclerosis y otras muchas enfermedades. Los pacientes lamentan que, como no está autorizado, no tienen manera de conocer la composición de lo que consumen. "Se acabará legalizando con fines médicos, ha cogido una inercia que no tiene marcha atrás", asegura la presidenta del recién creado Observatorio Español de Cannabis Medicinal