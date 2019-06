Usos y abusos del movimiento escéptico

(...) No tener claro todo esto es un problema del movimiento escéptico que he visto de un modo especialmente doliente entre los científicos que se acercan a él. No todo en la vida puede ni debe ser ciencia, ni todo lo razonable es científico, ni el pensamiento crítico se agota con la ciencia, ni el escepticismo es el cortijo de los científicos. Estos ni siquiera deberían tener una autoridad superior a otras personas del movimiento más allá de las cuestiones que afectan directamente a sus campos de experticia.