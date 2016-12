El uso de demasiadas redes sociales de forma simultánea provoca depresión y ansiedad

Un estudio de la Universidad de Pittsburgh publicado esta semana en Computers in Human Behavior, muestra que los participantes que utilizaban entre siete y once redes sociales tenían una probabilidad tres veces mayor de mostrar claros síntomas vinculados a la depresión y la ansiedad comparándolos con aquellos que usaban dos o menos redes sociales. En concreto se consultaba sobre la presencia en las once plataformas más populares del momento: Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine y LinkedIn