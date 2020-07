Uruguay plantea flexibilizar registro de marihuana y que la venta no sea solo en farmacias

Daniel Radío, nuevo secretario general de la Junta Nacional de Drogas, se refirió este miércoles a los ajustes sobre la venta de marihuana en Uruguay. "Hoy no tenemos suficiente producción, no satisfacemos la demanda. Tenemos solo dos empresas que producen cannabis para uso no médico y están autorizadas a producir un tope de dos toneladas al año y entre ambas no llegan a una tonelada", afirmó Radío.