La UE dice que el Gobierno central no ve necesario controlar los residuos nucleares frente a Galicia

"La Comisión no tiene conocimiento de nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos radiactivos vertidos en la fosa atlántica. Tampoco ha sido informada por las autoridades españolas de ningún plan para llevarlos a cabo. Las autoridades españolas no han planteado a la Comisión la necesidad de tales estudios" Por tanto, nadie está vigilando los residuos nucleares que de 1949 a 1982 varios países europeos arrojaron al Atlántico frente a Galicia, y según la Comisión Europea, el Gobierno Español no ve necesario hacerlo. [GLG]