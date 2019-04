Turquía compra misiles rusos desafiando a la OTAN [ENG]

Çavuşoğlu agregó que Turquía se había dirigido a Rusia porque no podía comprar misiles US Patriot, y citó al presidente, Donald Trump, diciendo, en una llamada no especificada, que su antecesor, Barack Obama, había cometido un "error" al no vender El sistema a Ankara. Pero el ministro de Relaciones Exteriores continuó criticando a Trump en Siria. Al preguntársele si entendía la política estadounidense sobre el país devastado por la guerra, respondió sin rodeos: "No, y este es el problema".