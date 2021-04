Los turistas estadounidenses vacunados contra la covid-19 podrán viajar este verano a los países de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que la Unión Europea tiene previsto emitir este verano una recomendación para que los estados miembros permitan, si así lo deciden, la entrada de turistas estadounidenses que hayan recibido las dos dosis de vacunas necesarias contra el coronavirus. Así lo ha hecho saber Von der Leyen al diario estadounidense The New York Times, en lo que significará el fin de más de un año de restricciones a la entrada de norteamericanos en desplazamientos no esenciales.