Trump le dijo al jefe de gabinete que Hitler 'hizo muchas cosas buenas' (Ing)

En una visita a Europa para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, Donald Trump insistió a su entonces jefe de gabinete, John Kelly: "Bueno, Hitler hizo muchas cosas buenas". El comentario del ex presidente de EE. UU. Sobre el viaje de 2018, que supuestamente "asombró" a Kelly, un general retirado del Cuerpo de Marines de EE. UU., Se informa en un nuevo libro ( We Did Win This Election) de Michael Bender del Wall Street Journal. (Traducción en #2