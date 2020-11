Donald Trump arremetió contra el FBI por no apoyar sus afirmaciones de fraude electoral, quejándose de que "algunos han servido a muchos presidentes" y diciendo que estaba decepcionado de que no hayan "atrapado" a nadie. "¿Por qué el FBI no está por todos lados?" dijo el domingo por la mañana, en su primera entrevista televisada desde las elecciones.