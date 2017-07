Una vez más, la realidad me sobrecoge. Pero siempre me estremece más asistir a las reacciones que esa misma realidad provoca en mis contemporáneos. Les confieso que cada vez me siento más desubicado en esta sociedad. Posiblemente la especie humana siempre fue igual, desde Atapuerca hasta nuestros días. No somos peores ahora que en la Edad Media. Lo que pasa es que ahora vivimos más.