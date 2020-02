El trabajo de vivir de un blog: errores que debes evitar

Recibo muchas preguntas similares a esta, tanto de conocidos, como de personas que me escriben a través del formulario de contacto y me preguntan sobre todo tipo de negocios y formas de buscar trabajo desde casa y que, tras ver algún reportaje o leer lo que tal o cual bloguero gana, deciden que eso es lo que quieren. Es cierto que una bitácora es un gran ejemplo de trabajo desde casa, pero: ¿Quién ha dicho que no hay que trabajar para poder vivir de un blog?