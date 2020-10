Tomás y Carmen, los farmacéuticos Princesa de Asturias que murieron por no abandonar a sus vecinos

Cuando a finales de febrero comenzaron a oírse los primeros casos de covid-19, Tomás y su mujer, Carmen, de 79 y 82 años, no se amedrentaron. Por nada del mundo iban a dejar de atender en sus farmacias, ambas en un barrio de Leganés (Madrid), uno de los municipios más golpeados por la pandemia. "Mi hermana y yo intentábamos decirles que aunque ellos no tuvieran ninguna enfermedad, sí tenían años y que les podía tocar. Insistíamos en que se quedaran en casa, pero no".