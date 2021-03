Tolkien y los antivacunas

La primera vez que uno se pone delante de un antivacunas se da cuenta de una cosa inquietante. Es un ser humano.No echa humo, no tiene la piel verde y no muestra colmillos afilados. No muerde. No es un orco. Es un reflejo de nosotros mismos. La vida en espejo. Puede que el mismo número de virtudes y defectos. Para colmo, como si todo lo anterior no fuera suficiente, los antivacunas incluso quieren lo mejor para sus hijos. Buscan un bien para ellos aunque no logran conseguirlo.