Aunque parezca una locura, todas las canciones de este vídeo se han hecho mayores con la entrada de este año. Sí, temazos de divas internacionales como Can’t get you out of my head (Kylie Minogue), Lady Marmalade (Christina Aguilera, Mya, Lil’ Kim y Pink) o I’m a slave for you (Britney) cumplen 18 años en 2019.