Lo que tiene la DGT. Tasas que no sabe si las han cobrado y más de 900 millones que no pueden acreditar  

Quiero demostrar que la DGT no sabe ni lo que tiene y que hay una parte muy importante que no puede demostrar, ni tan siquiera, que es suya. Pero lo triste es que todo eso es nuestro, no es de la DGT. Tan solo reproduzco el contenido de una auditoría de cuentas de la vergüenza si la tuviera, pero a estas alturas solo me queda la pregunta ¿Dónde está la vergüenza de la DGT? Y eso, a sabiendas que una gran parte de sus funcionarios no tienen responsabilidad ni culpa.