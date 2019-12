The Who no ha muerto: nuevo álbum "Who"

No están muertos pero ya le han dado a la música todo lo que podían haberle dado. De hecho en 2013 dijeron que se retirarían un par de años después. Que sigan juntos es más un trabajo de voluntarismo, caja mercantil y justificación de una carrera que la capacidad de aportar algo novedoso. El espíritu de la longevidad de los Stones les ha contagiado a todos. Titulado de manera sencilla como ‘Who’ (‘Ball and chain’ es el primer single), el álbum de once canciones se grabó entre Londres y Los Ángeles, coproducido por Pete Townshend.