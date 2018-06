Hacía tiempo que una serie no me desgarraba así. Exactamente desde que vi el desolador “Ozymandias” de Breaking Bad en el ya lejano 2013. The Americans había estado preparando la conclusión a golpe de silencios, miradas incómodas y un ambiente de malsana tensión. Y la única cosa clara era que no tenía ni la más remota idea de lo que iba a suceder ni cuál iba a ser el destino de la familia Jennings.