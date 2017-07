El concejal 'susanista' no descarta dar un paso al frente y presentarse a las primarias en la federación madrileña si el 'pedrismo', que tiene en José Manuel Franco a su candidato, no tiene en cuenta a los militantes que el pasado 21 de mayo no estuvieron con Pedro Sánchez. Eso sí, desde los entornos de Carmona y de Franco a quien no ven con ninguna opción es a la actual secretaria general, Sara Hernández