El Supremo confirma la pena de prisión del ex alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, por retirar multas a familiares (CAT)

El Tribunal Supremo confirma la pena de tres años de cárcel para el ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos. En una resolución, los magistrados ratifican la condena por haber hecho uso de su cargo para retirar multas a sus familiares. La Audiencia de Barcelona había condenado al ex alcalde por un delito de tráfico de influencias, tal como pedía la Fiscalía y la acusación popular, pero había conseguido eludir la cárcel a través de un recurso de casación en el alto tribunal. Ahora, la sentencia inhabilita al ex alcalde de cualquier cargo público.