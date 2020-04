Succession, como Falcon Crest, Dinastia o Dallas, pero sin condón

Vuelve al leitmotiv de las grandes series de finales de los 70 y principios de los 80: ambición de poder, amor y lujo. Todo lo que puede dar de sí algo tan simple como una herencia. Algo que por el solo hecho de existir en potencia condiciona los comportamientos, es capaz de destapar las actitudes más mezquinas y establece un entramado de laberínticas relaciones entre los candidatos a las partes más suculentas de dicha sucesión. Su autor, Jesse Amstrong, fue guionista de The Thick of it, una sátira sobre un ministerio de Asuntos Sociales.