La solución al cambio climático olvidada, el Green New Deal, coge fuerza en EEUU

Desde hace unos meses en EEUU no se habla de otra cosa que del Green New Deal. Este nuevo concepto ha generado un intenso debate con dos opiniones claramente contrarias: “El Green New Deal es demasiado caro e imposible de asumir” y “El Green New Deal es la única solución al problema del cambio climático”. La polémica lleva así desde febrero, cuando la congresista demócrata Alexandria Ocasio – Cortez presentó esta propuesta económica para combatir el cambio climático, que aunque parezca reciente e innovadora, no lo es.