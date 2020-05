Sobre el anticomunismo de izquierdas, el «estalinismo», el POUM y el Movimiento Comunista

Marx y Engels escribieron en el Manifiesto del Partido Comunista que «los comunistas no forman un partido especial opuesto a los otros partidos obreros. No tienen intereses algunos que no sean los intereses del conjunto del proletariado.No tienen intereses algunos que no sean los intereses del conjunto del proletariado» El movimiento comunista ha jugado un papel, en solitario o junto con otras fuerzas progresistas, claramente decisivo para el avance de las conquistas sociales de las masas explotadas e incluso para la humanidad en su conjunto.