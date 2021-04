Las siete veces que Ayuso ha usado electoralmente la pandemia desde que pidió no hacerlo

La presidenta de la Comunidad de Madrid instó a Sánchez a no usar el Covid como "arma arrojadiza", pero se ha saltado su propio alto el fuego. Ayuso pidió no utilizar la pandemia de manera electoralista, pero cada vez que le ponen un micrófono, una cámara o Twitter delante, se deshace en críticas. He aquí las siete veces que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha utilizado la pandemia como arma arrojadiza después de pedir que no se usara con fines electoralistas: