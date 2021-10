La sexta ola no será de los niños

La vuelta a la escuela no ha supuesto un repunte de los contagios entre los niños y niñas, los únicos que no están vacunados en España. Los menores de 12 años siguen liderando la incidencia –algo obvio, según los expertos, dado que no están inmunizados– pero la evolución de los contagios desde verano en este grupo de edad ha adoptado la misma curva descendente que el resto: desde el 31 de julio ha caído de 584 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días a 96.