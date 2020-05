La sensación de Trump es: "¿Por qué perdemos en todas partes?" (en)

La sensación de Trump es: "¿Por qué perdemos en todas partes? "El presidente está harto de eso", dijo un ex funcionario del Ala Oeste. Según una fuente, Lewandowski le dijo a Trump que el RNC no comprende lo terribles que son las encuestas. "Corey piensa que el Partido Republicano no es sólido en lo fundamental. Dice que la campaña y el partido pasan tiempo enviando comunicados de prensa alardeando de lo bien que les va ", dijo el ex funcionario. (Tim Murtaugh, director de comunicaciones de la campaña de Trump)