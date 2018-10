Los senadores australianos inadvertidamente apoyan la moción de extrema derecha diciendo 'está bien ser blanco' [ing]

El gobierno de Australia se ha visto obligado a votar de nuevo en el parlamento después de que apoyara una moción de extrema derecha que declaraba "It’s OK to be white". La gobernante Coalición Liberal-Nacional culpó a un "error administrativo" por la decisión de sus senadores de votar a favor de la moción del lunes, que había sido presentada por Pauline Hanson, líder del partido anti-inmigrante One Nation. La frase ha sido utilizada por grupos de extrema derecha como el Ku Klux Klan y los neonazis para avivar la división racial.