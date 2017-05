Una mujer de 58 años, con 50% de discapacidad y perceptora de renta mínima, lleva siete días viviendo sin luz tras cortársela Iberdrola sin previo aviso "Sin luz no se vive, se sobrevive. Es una pesadilla. No tengo calefacción, no tengo agua caliente, no puedo cocinar", apunta esta inquilina de un alquiler social.