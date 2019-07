La secuela de 'El gran Lebowski' tiene nuevo título y fecha de estreno

Tan comentada como aplazada, la secuela de El gran Lebowski protagonizada por Jesús Quintana (John Turturro) ha dado nuevas señales de vida. Y las ha dado en forma de un nuevo título y una fecha de estreno provisional. El filme, hasta ahora conocido como Going Places, se titulará The Jesus Rolls, un juego de palabras de difícil traducción centrado, cómo no, en el mundillo de los bolos. En cuanto a su llegada a los cines, se prevé para principios de 2020.