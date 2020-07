Un sanitario español, voluntario para probar la vacuna de Oxford del COVID: "Vi el horror del pico del virus"

Joan Pons llegó a Inglaterra hace dos décadas y desde entonces ha pasado por diferentes ámbitos de la sanidad pública inglesa. Ahora trabaja como gestor enfermero especializado en proyectos informáticos en la ciudad de Sheffield. Al llegar el coronavirus se ofreció a trabajar en cuidados intensivos. Ahora se ha ofrecido voluntario para participar en la prueba. "Yo he visto el horror en el pico del virus, la vida de mis pacientes se me escapaba de las manos... por este odio que le tengo al COVID-19 hizo que me hiciera voluntario"