Sanidad expedienta a Sesderma por difundir la lactoferrina como tratamiento anticovid

La Conselleria de Sanitat abre un procedimiento sancionador a la cosmética valenciana tras un aviso de la Agencia Española de Medicamentos sobre publicidad de ensayos clínicos no autorizados. Se ha acompañado de un apercibimiento a la compañía para que cese en actividades que considera irregulares, como la difusión de datos relativos a actividad terapéutica de un producto que "no tiene consideración legal de medicamento" o la publicidad de ensayos clínicos en hospitales no reconocidos ni por los comités éticos de investigación de medicamento...