¿Sabes qué es una becerrada?

Becerrada: según la RAE “lidia o corrida de becerros”.Un becerro es una cría de vaca que no pasa de los dos años. Para quien no haya tenido uno cerca y quiera hacerse una idea basta con decir que su tamaño no suele superar el de un perro grande. Estos animales, como le suele suceder a otros cachorros de mamíferos, emiten llamadas continuamente (en su caso en forma de mugidos) cuando se sienten amenazados.Es un sonido único e inconfundible que se graba en tu cabeza para toda la vida una vez que presencias una becerrada.