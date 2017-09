Roban las llantas de la silla de ruedas de niño con parálisis cerebral  

Todo ocurrió en Cali, Colombia.La mamá del menor de 6 años, llegó con él de terapia y dejó la silla atada en el primer piso de su vivienda porque se le dificultaba subirla hasta el tercero donde vive. La sorpresa se la llevó cuando bajó y encontró la silla incompleta: los ladrones habían roto una la reja de seguridad y, al no poder sacar la silla por su tamaño, optaron por quitarle las llantas. Aunque avisó a las autoridades, los delincuentes no dejaron rastro. El niño deberá mantenerse postrado en la cama y no podrá asistir a sus terapias.