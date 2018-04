La portada de la revista New York que salió este lunes muestra la cara del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un cerdo, en alusión a un artículo sobre la promoción de sus intereses propios dentro de su administración. “No es colusión... no es incompetencia... no es crueldad... Es la corrupción, estúpido”, es el titular que acompaña a la fotografía alterada del presidente