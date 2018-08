No se refería a la sucesión de Fibonacci, ni a ningún otro código matemático. No se trataba de un enigma geométrico, ni de un código morse, ni de notas musicales. No eran coordenadas geográficas, pero casi... Por fin hemos descubierto el misterio del bolardo que tanto ha intrigado en las redes sociales, y del que se han hecho eco los medios de comunicación.