En las filas populares hay quien prefiere sacrificar a la presidenta madrileña para que Gabilondo no llegue al poder y se afiance de cara a 2019 Algunos de sus compañeros defienden que Cs no se puede imponer y otros tienen claro que debe dimitir porque "ha mentido" Los que rodean a Rajoy dicen que no tolera presiones ni de Cifuentes ni de Rivera